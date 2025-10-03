Haberler

Bartın'daki Kauçuk Fabrikasında Zehirlenme Olayı: 32 İşçi Hastaneye Başvurdu

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kauçuk fabrikasında gerçekleşen zehirlenme olayında 32 işçi hastaneye kaldırıldı. Yeni kurulan bir makineden sızan duman nedeniyle mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvuran işçilerden 26'sı taburcu edilirken, 6'sının tedavisi devam ediyor.

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kauçuk fabrikasında yeni kurulan bir makinenin bantlarından sızan dumandan zehirlenen işçi sayısı 32'ye çıktı. Mide bulantısı, kusma, baş ağrısı şikayetleriyle kentteki hastanelere müracaat eden 32 işçiden 26'sı tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken 6 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
