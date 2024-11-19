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Bartın'da Yufka Açan Kadınların Unuttuğu Ocak Yangına Neden Oldu

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Bartın'da yufka açan kadınların ocaklarını söndürmeyi unuttukları iddia edilirken, 3 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bartın'da söndürülmeyen ocak yangına neden oldu

BARTIN - Bartın'da yufka açan kadınların söndürmeden bıraktığı ocak yangına neden oldu. 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Çaydüzü Mahallesi 69 Nolu sokakta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin sıçrama ihtimaline karşı, olay yerinde şerit çekilerek güven çemberi oluşturuldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler kısa sürede söndürüldü.

Öte yandan yangından kısa bir süre önce mahalledeki kadınlar toplanarak yufka pişirdikleri öğrenilirken, ocağı ise söndürmeyi unuttukları tahmin ediliyor. Alevlerin kesin nedeninin ise itfaiye ekiplerinin incelemesinin tamamlanmasının ardından netleşeceği öğrenildi.

Bartın'da Yufka Açan Kadınların Unuttuğu Ocak Yangına Neden Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
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