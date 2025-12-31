Yılın son kar yağışı 5 dakikada Bartın'ı beyaza bürüdü

Bartın'da yılın son günü öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı 5 dakikada kenti beyaza bürüdü.

Bartın'da 2025 yılının son günü sulu kar kar yağışı ilerleyen dakikalarda ise lapa lapa lapa kar yağışına dönüştü. Kar yağışı nedeniyle 5 dakikada etraf beyaza büründü. Araç üzerlerinde ve yol kenarlarında 5 santimetreyi aşan kar birikti.

Yaklaşık 10 yıldır yılın son günü kar yağışı olmadığını hatırlatan vatandaşlar ise, "Yılın son gününde çok güzel bir kar yağışı başladı. Kar berekettir. Böyle giderse yılın ilk günü de bembeyaz bir sabaha uyanacağız" dedi.

Yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, il merkezinde aniden bastıran kar nedeniyle bazı mahalle ve köy yolların da kar nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi. - BARTIN