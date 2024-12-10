Bartın'da Yaya Kazası: Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Bartın'da seyir halinde bulunan bir otomobil, yaya çarptı. Yaralanan kadın yaralı hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kemer Myedanı'nda seyir eden ve sürücüsü açıklanmayan 74 DE 770 plakalı otomobil, yolda yürüyen Ş.G., isimli kadına çarptı. Yaralı kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, illemlerin tamamlanması ve yaralının kaldırılmasının ardından normale döndü. - BARTIN