Üye Girişi
Haberler

Bartın'da Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bartın'da Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Abdipaşa beldesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mesut Yılmaz'a araç çarptı. Ağır yaralanan Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Bartın'ın Abdipaşa beldesinde bir aracın çarptığı yaya, olay yerinde hayatını kaybetti.

Abdipaşa beldesi Yenihan Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mesut Yılmaz isimli kişiye, seyir halinde bulunan bir araç çarptı. Kazada ağır yaralanan Mesut Yılmaz, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi olay yerine çağrılan cenaze aracı ile hastane morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, Yılmaz'ın cenazesinin kaldırılması ve aracın yoldan çekilmesi ile yeniden trafiğe açıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e dava açtı

Erdoğan o ifadeleri affetmedi! Özel ve İmamoğlu'na dava açtı

 Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu: Suçu üstlensin diye para teklif etmişler

Narin cinayetinde çarpıcı iddia! "Söyleyin bu suçu üstlensin"

 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı

Adalet Bakanı Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı
Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış

9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MO 1750 dolaylarında yazılmış ve Guinness Rekorlarına göre "dünyanın en eski yazılı müşteri şikâyeti" olan kil tablet, kötü kaliteli hangi üründür? Dünyanın en yüksek nüfusa sahip ilk üç ülkesi Hindistan, Çin ve ABD iken dördüncü ülke hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapla Star TV çöktü mü, STAR TV Canlı yayın neden açılmıyor 1 Kasım Perşembe? 2-3 Kasım Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Türkiye ortalama yaşam süresi kaç yıldır (Doğuşta beklenen yaşam süresi)? Yeni doğmuş bir bireyin yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan "doğuşta beklenen yaşam süresi" Türkiye'de 2021-2023'te ortalama kaç? 2-3 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? Sultanahmet Cami kimin eseri? Hangi ünlü yapı Mimar Sinan'ın bir eseri değildir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur, Ağustos 2024'te Konya'da keşfettiği hangi canlının bir türüne "çalışmalarına verdiği destekten ötürü" eşinin adını verdi MasterChef Beyza'ya ne oldu, yüzü yandı mı? Ordinaryüs, Fenerbahçe'de forma giymiş hangi futbolcunun lakabıdır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.