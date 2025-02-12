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Buz gibi havada yarı çıplak halde sokağa çıktı! Hedefinde belediye başkanı var

Buz gibi havada yarı çıplak halde sokağa çıktı! Hedefinde belediye başkanı var
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Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya'nın kendisine iş sözü verdiğini iddia eden bir kişi, elinde kesici aletle yarı çıplak olarak belediye binası önünde protesto eylemi yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna ederek ambulansa bindirdi.

Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya'nın kendisine iş sözü verdiğini ileri süren S.B., ismindeki şahıs elinde kesici aletle yarı çıplak belediye binası önüne gelerek, tepki gösterdi.

YARI ÇIPLAK HALDE BELEDİYE BAŞKANINI PROTESTO ETTİ

Edinilen bilgiye göre Bartın'da sabah saatlerinde elinde kesici aletle yarı çıplak halde belediye binası önüne gelen şahıs, bağırmaya başladı. Başkan Kandırıldığını söyleyerek Başkan Yalçınkaya'nın kendisine iş sözü verdiğini ileri süren S.B, Başkan Yalçınkaya'yı dışarı çağırdı. Olay yerine gönderilen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı. Soğuk havaya rağmen yarı çıplak halde eylem yapan şahıs, polis tarafından ikna edilmeye çalışıldı.

Bartın'da Yarı Çıplak Eylem: İş Sözü İddiası

ARKADAŞI İKNA ETTİ

Şahıs olay yerine gelen bir arkadaşı tarafından ikna edilerek ambulansa bindirildi. Şahsın önce tedbir amaçlı hastaneye ardından da, işlem ve ifadesi için polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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