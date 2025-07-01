Bartın'da Yangın Faciası: 73 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Bartın'da Yangın Faciası: 73 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
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Bartın'ın Aydınlar köyünde bir evin çatısındaki bacadan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Olayı gören 73 yaşındaki Satı Baloğlu, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.

Bartın'da evini alevler içerisinde görerek fenalaşan 73 yaşındaki Satı Baloğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bartın'ın merkez ilçesine bağlı Aydınlar köyündeki bir evin çatısındaki bacadan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Evin çatısından yükselen alev ve dumanları gören 73 yaşındaki Satı Baloğlu ise fenalaşarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, kalp krizi geçirdiği belirlenen ev sahibi ise hastanede tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Satı Baloğlu, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Baloğlu'nun otopsi işlemlerinin ardından köyüne götürülüp, defnedileceği öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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