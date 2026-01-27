Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Bartın'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda sentetik kannabinoid ve metamfetamin maddeleri ile hassas terazi ele geçirildi.
Bartın'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 23,40 gram sentetik kannabinoid maddesi, 4,46 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimat ve koordinesinde gerçekleşen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 2TCK 191 Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak" suçundan adli tahkikat başlatıldı. - BARTIN
