Bartın'daki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Bartın'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alınarak tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen maddeler arasında sentetik kannabinoid, esrar ve sentetik ecza bulunuyor.

Bartın'da polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde yapılan operasyonda 6 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 449,55 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 2,89 gram esrar, 17 adet sentetik ecza, 1 adet pompalı tüfek ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından adli makamlara çıkartıldı. 6 şüpheli, çıkarıldığı savcılık tarafından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
