Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, bir şüphelinin ev ve arazisinde 20 kök kenevir, 500 gram kubar esrar, 200 gram kenevir tohumu ve 2 uyuşturucu aparatı ele geçirildi. R.K. gözaltına alındı.
Bartın'da jandarma ekipleri yaptığı uyuşturucu operasyonunda 1 kişiyi gözaltına aldı
Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Kurucaşile ilçesi Aydoğmuş Köyü'nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri R.K. isimli şüpheli şahsa ait ikamette, eklentilerinde ve kullanımında bulunan arazide operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 20 kök kenevir bitkisi, 500 gr kubar esrar maddesi, 200 gr kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.K hakkında adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı