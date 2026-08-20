Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Bartın'da jandarma ekipleri yaptığı uyuşturucu operasyonunda 1 kişiyi gözaltına aldı

Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Kurucaşile ilçesi Aydoğmuş Köyü'nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri R.K. isimli şüpheli şahsa ait ikamette, eklentilerinde ve kullanımında bulunan arazide operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 20 kök kenevir bitkisi, 500 gr kubar esrar maddesi, 200 gr kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.K hakkında adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı