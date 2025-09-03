Bartın'da Trafik Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Bartın'da takla atan otomobilde ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Bartın- Karabük kara yolu Gökçekıran köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil sollama yaptığı esnada yoldan çıkarak takla attı. Hurdaya dönen araçta sıkışan 3 kişi olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 35 yaşındaki Nefise Deniz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Ovacuma köyüne defnedildi. - BARTIN