Bartın'da Ters Şeritte Seyreden Motosiklet Sürücüsüne Cezası Kesildi

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Bartın'da, ters şeritte seyreden motosiklet sürücüsüne 993 TL para cezası uygulandı. Denetimlerde motosikletteki ikinci kişiye de kaskı bulunmadığı için aynı miktarda ceza yazıldı.

Bartın'da ters şeritte seyreden motosiklet sürücüsüne 993 TL para cezası kesildi.

Bartın Ahçeloğlıiu Sokak'ta seyreden bir motosiklet sürücüsü, denetim yapan polis ekipleri tarafından durduruldu. Ters yönden geldiğini belirten ekipler, motosiklet sürücüsüne 993 TL para cezası kesti. Ekipler, motosiklette bulunan ikinci kişiye de kaskı bulunmaması nedeniyle 993 TL ceza yazıldı. Ekipler, bir süre daha bölgede denetime devam etti. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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