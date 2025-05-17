Bartın'da Tarla Anlaşmazlığına Kayıp Canlar

Bartın'da Tarla Anlaşmazlığına Kayıp Canlar
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Bartın'ın Kozcağız beldesinde tarla anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Olayın ardından saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Bartın'ın Kozcağız beldesinde aile bireyleri arasında iddiaya göre tarla anlaşmazlığı meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu.

Olay, Demirciler Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında bir süredir tarla anlaşmazlığı bulunan Mehmet Demirci ile eniştesi Abdullah(55) ve kız kardeşi Havva (50) Demirci çifti arasında tartışma başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Demirci, evinden aldığı tüfeğiyle eniştesi, kız kardeşi ve yeğenine ateş açtı.

Kurşunların isabet ettiği Demirci çifti olay yerinde hayatını kaybederken Erhan Demirci de ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı yeğen hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan silahlı saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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