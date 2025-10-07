Haberler

Bartın'da Takla Atan Araçta İki Kişi Yaralanmadan Kurtuldu

Bartın'da Takla Atan Araçta İki Kişi Yaralanmadan Kurtuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Araçta bulunan 2 kişi yara almadan kurtulurken, polis sürücüyü tespit etmeye çalışıyor. Olay sonrası yol bir süre ulaşıma kapandı.

Bartın'da kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Araçta bulunan 2 kişi yara almadan kurtulurken, polis aracın sürücüsünü tespit etmeye çalışıyor.

Bartın şehir merkezindeki Hamam Sokak'ta seyreden 74 ABU 862 plakalı otomobil, yoldan çıkarak kaldırıma çarptı. Takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yara almadan kazayı atlattı. Araçtan çıkan 2 kişi de sürücü olmadığını söylerken, polis sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

Ters dönen araç nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump: Hamas önemli şeyler kabul etti, onlar Erdoğan'a saygı duyuyor

Trump'tan "Hamas" çıkışı! Erdoğan detayı dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tonlarca bozuk salça ve reçel ele geçirilen markanın hangisi olduğu belli oldu

Belediye başkanını çıldırtan markanın hangisi olduğu belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yaptı, yüzlerce kadın Gazze için sokağa indi

Çağrı Erdoğan'dan geldi, yüzlerce kadın sokağa indi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.