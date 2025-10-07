Bartın'da Takla Atan Araçta İki Kişi Yaralanmadan Kurtuldu
Bartın'da kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Araçta bulunan 2 kişi yara almadan kurtulurken, polis sürücüyü tespit etmeye çalışıyor. Olay sonrası yol bir süre ulaşıma kapandı.
Bartın'da kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Araçta bulunan 2 kişi yara almadan kurtulurken, polis aracın sürücüsünü tespit etmeye çalışıyor.
Bartın şehir merkezindeki Hamam Sokak'ta seyreden 74 ABU 862 plakalı otomobil, yoldan çıkarak kaldırıma çarptı. Takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yara almadan kazayı atlattı. Araçtan çıkan 2 kişi de sürücü olmadığını söylerken, polis sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattı.
Ters dönen araç nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. - BARTIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa