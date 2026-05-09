Yaşlı adam ve torunu yanmaktan son anda kurtuldu

Bartın'ın Ulus ilçesinde 72 yaşındaki bir adam, yanıcı madde ile sobasını yakmak isterken yangın çıkardı. Faceplikte balkondan atlayan adam kollarında yanıklarla hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da yanıcı madde ile sobasını yakmak isteyen yaşlı adamın evinde yangın çıktı. Yaşlı adam ve evdeki torunu yanmaktan son anda kuruldu.

Bartın'ın Ulus ilçesinde Küllü köyü Yukarı Mahalle'de yaşayan 72 yaşındaki O.A isimli yaşlı adam, sobasını yanıcı madde ile yakmak istedi. Yanıcı madde ile ateşlenen sobanın patlaması sonrası yüzüne alevler sıçrayan adam yanmaktan son anda kurtuldu. Panikle balkondan atlayan O.A.'nın kollarında yanık izleri tespit edildi. Yaşlı adramın torunu B.A. komşular tarafından evden alındı. 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine haber verilmesi sonrası olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, jandarma ekipleri olaya ilişkin incelemelerde bulundu. Kollarında yanıklar olduğu görülen ve balkondan atlaması sonrası ağrıları olan O.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
