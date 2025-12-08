Bartın'da bot alabora oldu: 2 kişi kurtarıldı

Bartın'da şişme bot alabora oldu. Denize 2 kişi ve bot, ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın İnkumu'nda şişme bot ile denize açılan 2 arkadaş, botun alabora olması nedeniyle denize düştü. Dev dalgalarda yaşam mücadelesi veren M.T ve C.Ö,'nün yardımına ihbar üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

Ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında, bulunan 2 arkadaş, İnkumu sahiline çıkarıldı. Kurtarılan şahıslar, ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı

Kurtarılan 2 arkadaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BARTIN