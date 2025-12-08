Haberler

Bartın'da bot alabora oldu: 2 kişi kurtarıldı

Bartın İnkumu'nda şişme botun alabora olması sonucu denize düşen iki kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan şahıslar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın İnkumu'nda şişme bot ile denize açılan 2 arkadaş, botun alabora olması nedeniyle denize düştü. Dev dalgalarda yaşam mücadelesi veren M.T ve C.Ö,'nün yardımına ihbar üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

Ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında, bulunan 2 arkadaş, İnkumu sahiline çıkarıldı. Kurtarılan şahıslar, ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı

Kurtarılan 2 arkadaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BARTIN

