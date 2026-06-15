Bartın'da bulunan İHA ile ilgili yeni detaylar! İşte menşei ülkesi
Bartın-Kastamonu sınırında sahile vuran insansız hava aracı, ilk incelemelerde kanatları strafor köpük, pervaneleri ağaç ve vidaları plastikten yapılmış olarak bulundu. Rus yapımı olduğu tahmin edilen drone, mühimmat taşıma özelliğine sahip ancak saldırı dronları için radar aldatma amaçlı kullanıldığı düşünülüyor.
- Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde dalgaların sahile sürüklediği insansız hava aracı jandarma tarafından Ankara'ya gönderildi.
- İncelenen dronda muhimmat bulunmadı, gövde ve pervaneleri strafor köpükten, pervaneleri ağaçtan, vidaları plastikten yapılmıştı.
- İnsansız hava aracının Rus yapımı olduğu tahmin ediliyor, kesin menşei Ankara'daki incelemede belirlenecek.
Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Kapısuyu Plajı'nda dalgaların sahile sürüklediği insansız hava aracı jandarma ekipleri tarafından, sahilden alınarak, incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Jandarma uzman ekipleri tarafından incelenen dronda muhimmat bulunmadığı öğrenilirken, övde ve pervaneleri strafor köpükten, pervaneleri ağaçtan eklenti vidalarının ise plastikten yapıldığı tespit edildi.
RUS YAPILI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR
Rus yapımı olduğu tahmin edilen insansız hava aracının kesin menşeinin ise Ankara'da yapılacak incelemede belirlenmesi bekleniyor. Bulunan insansız hava aracının, mühimmat taşıma özelliğinin bulunduğu fakat saldırı dronlar için önceden gönderilerek radarları aldatmak için kullanıldığı tahmin ediliyor. İlk tespitlerde çok az metal kullanıldığı belirlenen dronun hasar gördüğü de tespit edildi.
GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI
Dronu ilk gören ve jandarmaya haber veren Mustafa Eren, "Plajda otururken dalgaların arasında beyaz bir nesne gördüm. Arabadan dürbünümü istedim. Dürbünle baktığımda askeri bir insansız hava aracı olduğunu anladım. Üzerindeki numaraları, ve pervanesini gördüm. O esnada devriye gezen jandarma trafik ekibine söyledim. Sonra jandarmalar gelerek, güvenlik tedbiri, sahili boşalttı. İnceleme yapıldı. Bu gün de jandarma ekipleri insansız hava aracını alarak götürdü" diye konuştu.