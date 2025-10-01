Bartın'da Sağanak Kazası: 4 Yaralı

Bartın'da sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'dan Kurucaşile istikametine seyir halinde bulunan Ş.E. (50) idaresindeki 74 ABA 091 otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü, M.E. (24), G.E. (25) ve B.E. (16) yaralandı. Olay yerine gelen AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri kazada araç içerisinde sıkışan G.E.'yi başarılı bir çalışma ile kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BARTIN