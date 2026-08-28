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Bartın'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bartın'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Meteoroloji'nin uyardığı Bartın'da sabah başlayan ve aralıklarla süren sağanak yağış, yollarda su birikintilerine yol açtı, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yağışın gece yarısına kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'nin uyardığı Bartın'da sabahın erken saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Bartın il merkezi, Kozcağız Beldesi ve Amasra ilçe merkezinde sabahın erken saatlerinde başlayan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Aralıklarla yağan yağmur, zaman zaman ise rüzgarla birlikte etkili oldu. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, yayalar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Kentte etkisini sürdüren sağanak yağışın gece yarısına kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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