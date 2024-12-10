Bartın'da Ruhsatsız Av Tüfeği ile Yakalanan Sürücüye İşlem Başlatıldı
Bartın'da, motorize yunus ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama sırasında ruhsatsız av tüfeği ile yakalanan sürücü Y.Ç. hakkında işlem başlatıldı. Ekipler, Cumhuriyet Meydanı'nda şüpheli bir aracı durdurarak av tüfeğine el koydu.
Bartın'da aracında ruhsatsız av tüfeği ile yakalanan sürücü hakkında işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Motorize Yunus ekipleri Cumhuriyet Meydanı'nda şok uygulama yaptı. Ekipler şüphe üzerine durdurdukları araçta yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Av tüfeğine el koyan ekipler, araç sürücüsü Y.Ç. hakkında işlem başlattı. - BARTIN