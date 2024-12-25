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Bartın'da Parkinson Hastasına Gece Bekçileri Yardım Etti

Bartın'da Parkinson Hastasına Gece Bekçileri Yardım Etti
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Bartın'da atak geçiren parkinson hastası Ziyaeddin Uygar Yılmam, polisi arayarak yardım istedi. Gece bekçileri, hastanın ilacını verdikten sonra ona destek olarak yerine yatmasını sağladı.

Bartın'da polisi telefonla arayarak yardım isteyen parkinson hastasının imdadına gece bekçileri yetişti. Atak geçirerek kasılan şahsın ilacını veren bekçiler, şahsı yeniden yerine yatırdı.

Edinilen bilgiye göre Bartın'ın Orta Mahalle'ye bağlı Hendekyanı Caddesi'ndeki Yılmam Otopark'ta bulunan tek gözlü kulübede yaşayan parkinson hastası Ziyaeddin Uygar Yılmam, atak geçirince telefonla polisten yardım istedi. Polis haber merkezinin telsiz anonsu ile bölgeye yönlendirilen gece bekçileri şahsı yatar halde buldu. Bekçilerin yardımıyla doğrulan Yılmam bekçilerin yardımıyla ilacını içti. Yine bekçilerin yardımıyla yerine yatırılan Yılmam, kendisinin huzurevinde kaldığını fakat yanına verilen alzheimer hastası ile anlaşamaması nedeniyle oradan ayrıldığını kaydetti. Kendisine yakınlarının da yardım etmediğini anlatan Yılmam, devlet yetkililerine seslenerek kendisine yardım edilmesini istedi.

Yılmam'ın teşekkür ettiği bekçiler, başka bir isteğinin olmadığını söylemesi üzerine kapısını kapatarak bölgeden ayrıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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