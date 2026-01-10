Haberler

Hastaneye giderken kaza yaptılar: 4 yaralı

Bartın'da iki otomobilin çarpışması sonucu anne ve 14 yaşındaki oğlu da dahil olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili sürücülerin ifadeleri alınıyor.

Bartın'da meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada anne ve hastaneye götürmek istediği oğlunun da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköy Mahallesi Kozcağız Caddesi'nde sürücüsü açıklanmayan 74 AT 168 plakalı otomobil, T.K. idaresindeki 33 D 9094 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araçtaki G.A. (38) ve oğlu F.A. (14) ile E.Ö. ve S.Ö. yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

14 yaşındaki F.A'nın top oynarken ayağından sakatlanması sonucu annesi G.A. ile birlikte hastaneye giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Sürücüler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, hasar gören araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğin kontrollü olarak sağlandığı yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
