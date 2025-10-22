Bartın'da Otobüs Şoföründen Tehlikeli Yol Uyarısı

Bartın'da büyük bir kaza atlattığını iddia eden otobüs şoförü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yetkililerden yardım istedi.

Bartın'da otobüs şoförlüğü yapan Murat Coşkun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımı ilgi gördü. Bartın Karabük Yolu Potbaşı mevkisine giden sürücü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ortasında barikat ya da refüj bulunmayan çift şeritli duble yolu gösterdi. Yoldan dönüş yapmaya çalışan araçların tehlikeye davetiye çıkardığını belirterek yetkililere seslenen Coşkun, kendisin de birkaç saat öncesinde Bartın Organize Sanayi bölgesinden Karabük istikametine seyir halinde bulunduğu sırada onlarca kişinin ölümü ya da yaralanmasıyla sonuçlanabilecek bir kaza atlattığını da anlattı.

Normal bir şekilde otobüsle seyir halinde bulunurken, yolunu değiştirmek isteyen hurdacı kamyonun önüne atladığını kaydeden Coşkun, son anda yaptığı manevra ile kazadan kurtulduğunu ifade etti. Aynı bölgede birçok kazanın da yaşandığını da hatırlatan Coşkun, yetkililere seslenerek önlen alınmasını istedi.

Coşkun, "Valim, İl Emniyet Müdürüm, Jandarma Komutanım ve tüm yetkililer Potbaşı'nda sürekli kaza oluyor. Neredeyse bir kaza daha yaşayacaktık. Sorumsuz bir sürücünün yapmış olduğu kaza 25-30 kişinin hayatına mal olacaktı. Hurdacı yolun ortasında karşı şeride geçti. Korna çalmama rağmen yoluna devam etti. Otobüsümü yolun karşısına atmış olmasaydım, burada büyük bir kaza yaşanacaktı" ifadelerini kullandı. - BARTIN