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Kar nedeniyle evine gidemedi, iş yerinde park ettiği aracında ölü bulundu

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Bartın'da yoğun kar yağışı nedeniyle evine dönemeyince oto tamir dükkanına giden 32 yaşındaki adam aracının içinde ölü bulundu. Şahsın ısınmak amacıyla çalıştırdığı aracının egzoz gazından zehirlenebileceği ya da intihar ihtimalleri araştırılıyor.

Bartın'da yürek yakan bir ölüm olayı yaşandı. Çaydüzü Mahallesi'nde oto bakım ve onarım dükkanı bulunan Bekir Aydın (32) iddiaya göre; gece şiddetli kar ve tipi nedeniyle evine gidemeyince iş yerine gitti.

ARACINDA ÖLÜ BULUNDU

Otomobilini dükkanın içine alan Aydın'a ulaşamayan yakınları polisi arayarak yardım istedi. Şahsın kayıp olduğu ihbarı üzerine ekipler, aracı iş yerinde görünce ailenin izniyle iş yerinin camını kırdı. Ekipler içeri girdiklerinde Bekir Aydın'ı hareketsiz bir şekilde aracın içerisinde buldu. Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Ölümü şüpheli bulunan şahsın ısınmak amacıyla çalıştırdığı aracının egzoz gazından zehirlenebileceği ya da intihar ihtimalleri araştırılıyor.

Kar nedeniyle evine gidemedi, iş yerinde park ettiği aracında ölü bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
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