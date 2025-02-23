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Bartın'da Oto Tamir Atölyesinde Genç Adam Ölü Bulundu

Bartın'da Oto Tamir Atölyesinde Genç Adam Ölü Bulundu
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Bartın'da gece iş yerinde aracı içerisinde ölü bulunan 32 yaşındaki Bekir Aydın'ın ölüm nedeni şüpheli. Ekipler, gencin aracını ısınmak amacıyla çalıştırmış olabileceği düşüncesiyle egzoz gazı zehirlenmesini veya intihar ihtimalini araştırıyor.

Bartın'da gece aracıyla birlikte oto tamir ve bakım dükkanına giden 32 yaşındaki genç, aracında ölü bulundu.

İddiaya göre, Bartın'ın Çaydüzü Mahallesi'nde oto bakım ve onarım dükkanı bulunan Bekir Aydın (32), gece şiddetli kar ve tipi nedeniyle evine gidemeyince iş yerine gitti. Aracını dükkanın içine alan Aydın'a ulaşamayan yakınları polisi arayarak yardım istedi. Gencin kayıp olduğu ihbarı üzerine ekipler, aracı iş yerinde görünce ailenin de izniyle iş yerinin camını kırdı. Ekipler içeri girdiklerinde Bekir Aydın'ı hareketsiz bir şekilde aracın içerisinde buldu. Hayatını kaybettiği belirlenen Aydın'ın ölümü şüpheli bulundu. Gencin ısınmak amacıyla çalıştırdığı aracının egzoz gazından zehirlenebileceği ya da intihar ihtimali araştırılıyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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