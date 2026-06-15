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Kumluca'da yangın paniği

Kumluca'da yangın paniği
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Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı, can kaybı yaşanmadı.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kumluca beldesinde Çay Kenarı mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 21.00 sıralarında çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan yangına müdahale eden ekipler, kısa sürede alevleri kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangının çıkış nedeni ise yapılacak araştırmanın ardından netlik kazanacağı öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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