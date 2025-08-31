Bartın'da Orman Yangını Büyüyor
Bartın'ın Ulus ilçesindeki Aşağıçençi köyünde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyor. İtfaiye ekipleri 2 helikopter ve 10 arazözle müdahale ediyor.
Bartın'ın Ulus ilçesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor.
Ulus ilçesi Aşağıçençi köyünde otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler büyümeye devam ederken itfaiye ekipleri yangına müdaleyi sürdürüyor. Küre Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan orman yangınına 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal ve 65 personelle müdahale edildiği bildirildi. - BARTIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa