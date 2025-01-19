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Bartın'da Orman İşçisi Ağacın Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Bartın'da Orman İşçisi Ağacın Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
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Bartın'ın Ulus ilçesinde kestiği ağacın altında kalan orman işçisi Aykut Aydoğan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bartın'da kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Ulus ilçesi Abdipaşa Beldesi Kırık Dağı'nda işaretli ağaçları kesen orman işçisi Aykut Aydoğan, Kırık Dağı zirvesinde kestiği bir ağacın altında kaldı. Yakınlarının çağrısı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağluk ekipleri yönlendirildi. Sarp, çamur ve engebeli arazi nedeniyle yolun bir kısmına araçlarla gidebilen ekipler, yolu yayan tamamladı. Ekipler, yaklaşık 1.5 saat süren çabanın ardından ağır yaralı olarak ulaştıkları Aydoğan'ı traktör yardımıyla ormandan indirdi. Yol kenarında ambulansa alınan Aydoğan, Ulus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aykut Aydoğan'ın hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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