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Otomobili deviren motosiklet sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti

Otomobili deviren motosiklet sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti
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Bartın'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 20 yaşındaki motosikletli Ceyhun Özdal, hastanede hayatını kaybetti.

Bartın'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı feci kazada ağır yaralanan genç motosikletli hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'dan İnkumu istikametine seyir halindeki Ceyhun Özdal (20) 34 FUJ 761 plakalı motosiklet, yolda U dönüşü yapan Zeki Ç. idaresindeki 74 BN 660 plakalı otomobile çarpmış, kazada otomobil devrilirken, motosiklette bulunan 2 kişi yola savrulmuştu. Kazada yaralanan toplam 4 kişi, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Kazada ağır yaralanan Ceyhun Özdal (20), kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özdal'ın cenazesinin yapılacak otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere ailesine defnedileceği öğrenildi - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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