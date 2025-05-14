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Bartın'da Motosiklet Kaskı Hırsızlığı Anında Yakalandılar

Bartın'da Motosiklet Kaskı Hırsızlığı Anında Yakalandılar
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Bartın'da bir kafeden motosiklet kasklarını çalan iki şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde kısa sürede yakalandı. Kasklar sahiplerine teslim edilecek.

Bartın'da bir kafe önüne park edilen motosikletin direksiyonuna asılı 2 kaskın çalınma anları kameramalara yansıdı. Şahıslar ise polisin yürüttüğü titiz çalışma ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Tersane Caddesi Yalı mevkiisinde bulunan bir kafeye giden 2 arkadaş, motosikleti ise kafenin karşısında bulanan alana park etti. Gece kafeden çıkan arkadaşlar motosiklete döndükleri biri 3 bin TL, diğeri 2 bin TL olan iki kaskın da yerinde olmadığını fark etti. Şahısların ihbarı üzerine bölgede inceleme yapan Asayiş Şubesi Hırsızlık bürosu ekipleri, yaptığı incelemelerin ardından çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı

Yaşanan hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredeki iş yerlerinin kamerasına yansıyan görüntülerde, park alanında bekleyen motosikletmi kişiler, bir başka motosikletin yanlarına park ederek üzerindekilerin kafeye gitmesinin ardından harekete geçtikleri görüldü. Yaşananların saniye saniye yansıdığı görüntülerde, harekete geçen şahısların bir süre etrafı gözlemeleri, kendilerini gören olmadığına kanaat getirmelerinin ardından ise kaskları almaları ve hızla motosiklet ile bölgeden uzaklaşmaları yer aldı.

Kısa sürede yakalandılar

Şahısların eşkalini belirleyen ekipler, yürüttükleri titiz çalışma ile kısa sürede zanlıların kimliklerine de ulaştı. kaskları çalanların A.K ve A.A olduğu belirleyen polisler, 2 şahsıda yakaladı. Ekipler şahıslarla birlikte çalınan kaskları da ele geçirdi.

Bulunan kaskların sahiplerine teslim edileceği belirtildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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