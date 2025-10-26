Haberler

Bartın'da Mantar Toplarken Kaybolan 2 Genç Bulundu

Bartın'da Mantar Toplarken Kaybolan 2 Genç Bulundu
Güncelleme:
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde mantar toplamak için ormana giden 2 genç, jandarma, AFAD ve Orman İşletme ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucu sağ salim bulundu.

Bartın'da mantar toplamak için gittikleri ormanda kaybolan 2 genç, jandarma, AFAD ve Orman İşletme ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ulus ilçesi Kumluca beldesine bağlı Uluköy köyünde mantar toplamak için ormana giden A.A. (23) ve A.Ç. (26) isimli gençlerden haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine 3 Jandarma Asayiş Timi, 1 Jandarma İstihbarat Timi, AFAD ekibi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi bölgede arama çalışmaları başlattı. Ormanlık alanda yapılan araştırmalar sonucu A.A. ve A.Ç., Kumluca beldesi merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta ormanda bulundu. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen gençler, sağlık kontrollerinin ardından ailelerine teslim edildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
