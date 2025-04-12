Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ülkesini başkasına şikayet edenler vizyonumuzu anlayamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete çok sert sözler
ABD-İran müzakerelerinin ilk turu gerçekleşti! İran medyasından 'yapıcı geçti' mesajı

ABD ve İran arasında kritik görüşme! Ülke basını son durumu duyurdu
Türkiye tarihinin en büyük zirai don olayı! İller bir bir alarm veriyor

İllerimiz bir bir alarm verirken Bakan Yumaklı'dan ilk açıklama geldi
Aybüke Pusat'ın 'Teşkilat'tan çıkarılmasıyla sessizliğe bürünen Tolga Sarıtaş'tan ilk paylaşım

Aybüke Pusat'ın rol arkadaşı Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu

Bartın'da Maket Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da iki grup arasında çıkan kavgada maket bıçağı kullanılması sonucu bir kişi yaralandı. Olayda yaralı hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan bir kişi gözaltına alındı.

Bartın'da maket bıçaklı kavga: 1 yaralı

BARTIN - Bartın'da henüz bilinmeyen bir nedenle 2 grup arasında kavga çıktı. Maket bıçağı da kullanılan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bartın Yukarıçarşı mevkisinde 2 grup arasında kavga çıktı. Anahtar meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen ve tekme, yumruk ve maket bıçağının kullanıldığı kavgada bir kişi yaralandı. Polisin müdahalesi ile taraflar ayrılırken kavgada yaralan kişi hastaneye kaldırıldı.

Maket bıçağı ile kafasından yaralanan şahsın hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Olayda, kavgaya karışan 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.