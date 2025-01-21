Bartın'da Lösemi Tedavisi İçin Kök Hücre ve Kan Bağış Kampanyası Düzenlendi
Bartın'ın Ulus ilçesinde lösemi tedavisi gören 5 yaşındaki Onur Kaan Aydın için düzenlenen kök hücre ve kan bağış kampanyası, yoğun ilgi gördü. Kampanyada toplam 54 ünite kan ve 33 ünite kök hücre toplandı.
Bartın'da yaşayan ve lösemi tedavisi gören 5 yaşındaki Onur Kaan Aydın için Ulus ilçesi kök hücre ve kan bağış kampanyası düzenlendi.
Ulus ilçesindeki öğretmen evinde sabah saat 10: 30'da başlayan kök hücre ve kan bağış kampanyası akşam saat 18: 30'a kadar devam etti.
Akbaş Köyü Muhtarı Yıldıray Aydın'ın lösemi tedavisi gören 5 yaşındaki oğlu Onur Kaan için gerçekleştirilen kampanyaya ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu ve ilçe protokolü de kampanyaya ilgi göstererek, kök hücre ve kan bağışında bulundu. Kızılay tarafından gerçekleşen ve 8 saat süren bağış kampanyasında, 54 ünite kan, 33 ünite ise kök hücre toplamdı - BARTIN