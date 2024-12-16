Bartın'da boğularak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Simay'ın son görüntüleri yürek burktu

Bartın'ın Ulus ilçesinde evinin etrafında oynayan 5 yaşındaki Simay Bora, ölü olarak bulundu. Küçük kızdan geriye ise bir gün önce kardeşinin doğum gününde çekildiği fotoğraf ile "bay bay" yaptığı video kaldı.

Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca Beldesi zafer köyünde yaşayan 5 yaşındaki Simay Bora, evlerinin çevresinde oyun oynarken ırmağa düştü. Babası ve köylülerin arama çalışmalarında ulaşılamayan Simay'ın cansız bedenine jandarma ve AFAD ekiplerinin de desteğiyle yürütülen çalışmalarda ulaşıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ YÜREK BURKTU

Ulus Devlet Hastanesi morguna kaldırılan küçük kızın cenazesi yapılacak otopsi ve defin işlemlerinin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.Küçük kızdan geriye ise el sallayarak, "bay bay" yaptığı video kaldı. Küçük kızın bir gün önce ise kardeşi Sinem'in doğum günü pastasını kestiği ortaya çıktı. Küçük Simay'ın babası Dursun, kardeşi Sinem ile birlikte pastanın önünde çekildiği fotoğraf ise görenlerin yüreğini dağladı.