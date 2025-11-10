Haberler

Bartın'da Kontrolden Çıkan Otomobil Elektrik Direğine Çarptı, Sürücü Yaralandı

Bartın'da Kontrolden Çıkan Otomobil Elektrik Direğine Çarptı, Sürücü Yaralandı
Güncelleme:
Bartın Gölbucağı mevkiinde meydana gelen kazada, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu otomobil elektrik direğine çarparak kullanılamaz hale geldi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kazadan bir yolcu yaralanmadan kurtuldu.

Bartın'da kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Bartın Gölbucağı mevkiinde seyir halinde bulunan H. E. idaresindeki 74 AN 606 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıkarak refüje çıktı. Ardından elektrik direğine çarpan araç, sürüklenerek bir süre sonra durabildi. Kaza sonrası araç kullanılamaz hale geldi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobilde bulunan bir yolcunun ise kazayı yaralanmadan atlattığı öğrenildi. - BARTIN



