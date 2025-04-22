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Bartın'da Heyelan: Kumluca-Abdipaşa Karayolu Tehlikeye Girdi

Bartın'da Heyelan: Kumluca-Abdipaşa Karayolu Tehlikeye Girdi
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Bartın'da Kumluca ve Abdipaşa beldeleri arasındaki karayolunda meydana gelen heyelan, sürücüleri endişelendiriyor. Ekipler düşen taş ve toprak parçalarını temizlemeye devam ediyor.

Bartın'da Kumluca ve Abdipaşa beldeleri arasındaki karayolunda heyelan meydana geldi. Ekipler tarafından yol temizlenirken, zaman zaman devam eden heyelen sürücüleri korkutuyor.

Bartın'da yağan kar ve yağışların ardından Kumluca ve Abdipaşa arasındaki karayolu Ceyüpler köyü Akoran mevkisinde heyelan meydana geldi. Heyelanda ağaçların köküyle sökülerek yol kenarına sürüklenirken, zaman zaman da karayoluna toprak ve kaya paraçaları düşüyor.

Düşen parçalar ekipler tarafından yoldan kaldırılırken, sürücüler ise düşen parçalar nedeniyle tedirgin olduklarını belirtti. - BARTIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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