Bartın'da hastanenin üstünde sabaha karşı yıldız kayması kameraya yansıdı

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Bartın'da yıldız kayma anı bir hastanenin güvenlik kamera görüntülerini yansıdı.

Bartın'da Kemerköprü Mahallesi Kadıoğlu Sokak üzerinde bulunan bir hastanenin hemen üst kısmında sabaha karşı yıldız kaydı. O anlar yine hastanenin çevredeki güvenlik kameralarından birine yansıdı. 1 Ağustos'ta sabah saat 04: 52'de kayda giren an, sosyal medyada da ilgi gördü.

Görüntüler sosyal medyada ilginç yorumlara da neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı