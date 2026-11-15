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Bartın'da hastanenin üstünde sabaha karşı yıldız kayması kameraya yansıdı

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Bartın'da Kemerköprü Mahallesi Kadıoğlu Sokak'taki bir hastanenin hemen üstünde sabaha karşı yıldız kaydığı anlar, hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. 1 Ağustos'ta saat 04.52'de kaydedilen görüntü sosyal medyada ilgi gördü ve ilginç yorumlara neden oldu.

Bartın'da yıldız kayma anı bir hastanenin güvenlik kamera görüntülerini yansıdı.

Bartın'da Kemerköprü Mahallesi Kadıoğlu Sokak üzerinde bulunan bir hastanenin hemen üst kısmında sabaha karşı yıldız kaydı. O anlar yine hastanenin çevredeki güvenlik kameralarından birine yansıdı. 1 Ağustos'ta sabah saat 04: 52'de kayda giren an, sosyal medyada da ilgi gördü.

Görüntüler sosyal medyada ilginç yorumlara da neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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