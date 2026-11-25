Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bartın'da karıştığı olay nedeniyle götürüldüğü hastanede taşkınlık yapan şahıs, polisin parmağını ısırdı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bartın Devlet Hastanesinde meydana gelen olayda, daha öncesinde karıştığı bir adli olay nedeniyle görevli polis memurları nezaretinde hastanede işlemleri gerçekleştirilen R.D. (19), taşkınlık çıkararak görevli polis memurunun işaret parmağını ısırarak yaraladı. Ayrıca hastaneye ait bilgisayara zarar veren R.D., başlatılan soruşturma kapsamında, "görevi yaptırmamak için direnme, kasten yaralama ve kamu malına zarar verme" suçlarından gözaltına alındı. Şahıs, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında sevk edildiği Bartın Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı