Bartın'da bir dakikada 3 ayrı kaza

Bartın'da gece yarısı meydana gelen 3 ayrı kazada yalnızca bir köpek yaralanırken, diğer olaylarda araçlardaki 8 kişi ufak yaralarla atlatmayı başardı. Kazalar sonucu sürücülerin tespiti için çalışmalar başlatıldı.

Bartın'da gece yarısı saat 01: 52 sıralarında 3 farklı noktada 3 ayrı kaza meydana geldi. Meydana gelen kazalarda sadece bir köpek yaralandı.

Bartın-Zonguldak karayolu Kuyumcular mevkiinde bir araç, yola çıkan köpeğe çarptı. Kazanın ardından plakası ve sürücüsü bilinmeyen araç olay yerinden ayrılırken köpek telef oldu. Polis, araç ve sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

Aynı dakikada, Bartın- Zonguldak Karayolu Çavuş Caddesinde meydana gelen kazada ise 2 otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 3 kişi kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı yol araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Araçlar, polis ve çevredeki vatandaşlar tarafından itilerek, yol dışına çıkarıldı.

Aynı dakika içerisinde ihbar edilen üçüncü kaza ise Karaçay Mahallesi'ndeki eğlence merkezi önünde yaşandı. Yoldan çıkan araç şarampole devrildi. Araçta bulunan toplam 5 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu. Devrilen araç, çekici yardımıyla kurtarılırken, araç sürücüsünün alkollü olduğu ve ehliyeti bulunmadığı öğrenildi.

Araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücüye ise para cezası kesildi. - BARTIN

