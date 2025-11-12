Haberler

Bartın'da Garaja Yıldırım Düştü, 2 Araç Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Bartın'da meydana gelen olayda, bir garaja düşen yıldırım yangına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, 2 araç kullanılmaz hale geldi.

Meteorolojinin yağmur uyarısı yaptığı Bartın'da bir garaja yıldırım düştü. Çıkan yangında 2 araç kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, il merkezine bağlı Küçükkızılkum Köyü Bozcucoğlu Mahallesi'nde İlyas E'ye ait bir evin garajına yıldırım düştü. Düşen yıldırımla birlikte garajda bulunan traktör ve kamyonet yanmaya başladı. Bölgeye Bartın ve Zonguldak'tan itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevlerin etrafa yayılmaması için tedbir alındı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken yanan 2 araç ise kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan meteorolojinin sağanak yağış uyarısında bulunulan Bartın'da akşam saatlerinde gök gürültüsü ile başlayan yağış aralıklarla devam ediyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
