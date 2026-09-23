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Bartın'da fırtınada kopan enerji kabloları yola düştü, cadde trafiğe kapatıldı

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Bartın'da fırtınada kopan enerji kabloları yola düştü, cadde trafiğe kapatıldı
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Bartın'da 2 gündür etkili sağanak ve fırtına nedeniyle Aladağ Mahallesi'ndeki enerji nakil hattında kıvılcım çıktı, alevler yükseldi. Yanan kablolar yola düşünce cadde trafiğe kapatıldı, elektrikler kesilip yenileme çalışması başlatıldı.

Bartın'da fırtına nedeniyle enerji nakil kabloları koptu.

Bartın'da 2 gündür etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle Aladağ Mahallesi Kavallar Caddesi'ndeki enerji nakil hatlarında önce kıvılcımlar çıktı, sonra da alevler yükseldi. Yanan kablolar koparak yola düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye ve teknik ekipler alarma geçti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik tedbiri alırken, yol trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerince kabloların yol, kaldırım ve suyla teması kesildi. Ardından da bölgedeki elektrikler kesilerek, teknik ekiplerce kopan kabloların yerine yenilerini çekmek için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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