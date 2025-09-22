Haberler

Bartın'da Far ve Stop Lambaları Yanmayan Motosiklet Trafiği Tehlikeye Attı

Bartın'da Far ve Stop Lambaları Yanmayan Motosiklet Trafiği Tehlikeye Attı
Bartın-Amasra yolunda far ve stop lambaları yanmayan bir motosiklet sürücüsü, diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Motosikletin sürücüsü, tepkilere rağmen yoluna devam ederek gözden kayboldu.

Bartın'da far ve stop lambaları yanmayan bir motosiklet sürücüsü trafiği tehlikeye düşürdü.

Bartın- Amasra yolunda seyir halinde bulunan ve sürücüsü bilinmeyen 74 ABK 308 plakalı motosikletin sürücüsü diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Uzun süre trafikte seyir eden motosikleti gören sürücüler o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Sürücülerin tepkilerine rağmen yoluna devam eden sürücü bir süre sonra gözden kayboldu. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
