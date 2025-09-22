Bartın'da Far ve Stop Lambaları Yanmayan Motosiklet Trafiği Tehlikeye Attı
Bartın-Amasra yolunda far ve stop lambaları yanmayan bir motosiklet sürücüsü, diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Motosikletin sürücüsü, tepkilere rağmen yoluna devam ederek gözden kayboldu.
Bartın- Amasra yolunda seyir halinde bulunan ve sürücüsü bilinmeyen 74 ABK 308 plakalı motosikletin sürücüsü diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Uzun süre trafikte seyir eden motosikleti gören sürücüler o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Sürücülerin tepkilerine rağmen yoluna devam eden sürücü bir süre sonra gözden kayboldu. - BARTIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa