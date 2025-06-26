Bartın'da Define Avcılarına Jandarma Baskını

Bartın'da Define Avcılarına Jandarma Baskını
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Bartın'da jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapan 3 define avcısını gözaltına aldı. Baskın sırasında ele geçirilen malzemeler arasında jeneratör ve delici aletler de bulunuyor.

Bartın'da jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapan define avcılarına baskın düzenledi. Ekipler 3 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptı baskında 3 şüpheli şahsın izinsiz kazı yaptıkları tespit etti. Şahıslar suç üstü yalanırken, kazıda kullanılan 1 adet jeneratör, 1 adet beton delici, 2 adet kürek, 1 adet spiral, 2 adet murç, 3 metre kablo, 4 litre benzin, 1 çift eldiven ele geçirildi.

Kazı yaparken bir anda jandarmayı gören 3 kişi gözaltına alınırken, haklarında adli tahkikat başlatıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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