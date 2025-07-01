Bartın'da Buğday Tarlasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Bartın'ın Ulus ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Ulus ilçesğurlar köyündeki buğday tarlasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve su tankeri sevk edildi. Rüzgar nedeniyle çevredeki arazi ve ormanlık alana sıçrama ihtimali bulunan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Tarladaki buğdaylar kül olurken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BARTIN