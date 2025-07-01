Bartın'da Buğday Tarlasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Bartın'da Buğday Tarlasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Ulus ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangının nedeninin araştırıldığı bildiriliyor.

Bartın'ın Ulus ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Ulus ilçesğurlar köyündeki buğday tarlasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve su tankeri sevk edildi. Rüzgar nedeniyle çevredeki arazi ve ormanlık alana sıçrama ihtimali bulunan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Tarladaki buğdaylar kül olurken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Naci Görür'den Bursa'daki 2 deprem sonrası endişelendiren uyarı

Naci Görür'den İstanbul'u da sallayan deprem için endişelendiren uyarı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halsizlik şikayetiyle hastaneye giden kadın hayatının şokunu yaşadı! Karnından çıkana inanamadı

Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti, karnından çıkana inanamadı
CHP kurultay davasında yeni karar! Görevsizlik kararı kaldırıldı

CHP kurultay davasında yeni karar! Görevsizlik kararı kaldırıldı
Almanya'da domates 20 euro mu? Mustafa Sandal markete gidip etiketleri çekti

Almanya'da domates 20 euro mu? Ünlü sanatçı üşenmeyip markete gitti
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum'da lahmacun ve kebap için gelen fiyata tepki gösterdi

Bodrum'da lahmacun ve adana yediler, gelen fiyata inanamadılar
Sıcakların kavurduğu Avrupa'da korkutucu doğa olayları görüldü

Sıcakların kavurduğu Avrupa'da korkutucu doğa olayları görüldü
Khloe Kardashian ne yaptırdıysa açıkladı! Estetik listesi olay oldu

Say say bitmiyor! Yıllardır konuşulan gerçeği açıkladı
Leman'da Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatür! 6 kişi için gözaltı kararı

Leman'da Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatür! Soruşturma açıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.