Üye Girişi
Haberler

Bartın'da Bir Kişi Su Tankerine Sıkıştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Kozcağız beldesinde bir kişi, içerisine girmeye çalıştığı su tankerine sıkıştı. Yaklaşık 1 saat mahsur kalan kişi iş makinesi ve halat yardımıyla kurtarıldı.

Bartın'ın Kozcağız beldesinde bir kişi, içerisine girmeye çalıştığı su tankerine sıkıştı. Yaklaşık 1 saat mahsur kalan kişi iş makinesi ve halat yardımıyla kurtarıldı.

Kozcağız Beldesinde ismi öğrenilemeyen bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle traktörün arkasına bağlı olan tankeri kontrol etmek istedi. Tankerin içerisine girmek isterken sıkıştı. Çabalarına rağmen kurtulamayan kişi, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Yaklaşık bir saat sıkıştığı tankerde mahsur kalan kişiyi kurtarmak için operasyon başlatıldı. Olay yerine gelen bir iş makinesinin kepçesine halat bağlandı. Sarkıtılan halat şahsın beline dolandırıldı. Kepçe ve halat yardımıyla yukarıya çekilen şahıs, sıkıştığı tankerden kurtarıldı.

O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kozcağız Bartın Olaylar Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü

Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü

 Esed'den 'normalleşme' yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm

Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm

 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title