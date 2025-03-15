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Bartın'da Apartman Bahçesinde Patlama ve Yangın Panik Yarattı

Bartın'da Apartman Bahçesinde Patlama ve Yangın Panik Yarattı
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Bartın'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesindeki kamelyada art arda patlama sesleri duyuldu. Mahalleli panik içinde itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Bartın'da bir apartmanın bahçesinde önce patlama sesleri duyuldu. Seslere uyanan mahalleli kamelyadan yükselen alevleri görünce panik yaşadı.

İddiaya göre Bartın'ın Cumhuriyet Mahallesi 48 Nolu Sokak'ta bulunan bir apartmanın kamelyasında, gece saat 01: 00 sıralarında art arda patlama sesleri duyuldu. Patlama sesleri ile uyanan mahalleli, panik yaşadı. Kamelyadan yükselen alevleri gören vatandaşlar, 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine ise bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Patlama seslerine ve yangına havai fişek ya da kamelyadaki elektrik kablolarının neden olduğu iddia edilirken, yangının çıkış sebebinin itfaiyenin yapacağı tespitin ardından netleşeceği öğrenildi. Yangın ve patlamalar nedeniyle yaralanan olmadığı ve bir kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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