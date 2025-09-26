Haberler

Bartın'da Alkollü Sürücülere Yönelik Denetim: Kaçmaya Çalışanlar Yakalandı

Güncelleme:
Bartın'da polis ekipleri, alkollü sürücülere yönelik gece uygulaması gerçekleştirdi. Sürücülerden bazıları kaçmaya çalışırken, bir sürücü 187 promil alkolle yakalandı ve ceza kesildi. Önceki yıllarda yaşanan trafik kazalarına da dikkat çekildi.

Bartın'da polis ekipleri alkollü sürücülere yönelik demetim yaptı. Denetimde polisi uzaktan gören sürücüler, kimisi araç cam ve kapılarını da açık bırakıp kaçarken, kimisi de kaçmaya çalarken polise yakalandı.

Bartın'da İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Asayiş Şubesi resmi ekipleri ile birlikte gece yarısında uygulama yaptı. Bartın -İnkumu karayolundaki Çimento kavşağında bekleyen polisler, bir başka aracın da kendilerinden kaçmaya çalıştığını fark etti. Hemen müdahale eden ekipler, H.T ve aracı kıskıvrak yakaladı. 187 promil alkol sürücü ün sürücünün ehliyetine el konulurken, yüklü miktarda para cezası kesildi. Alkollü olduğu görülen sürücü, uzun süre dil dökerek, ehliyetinin alınmasını önlemeye çalıştı. Polisler de yaklaşık 9 ay önce uygulama noktasına bir kaç kilometre uzaklıkta meydana gelen ve 5 kişinin öldüğü trafik kazasını hatırlatarak, trafik kurallarına uyulmasını istedi.

Sürücü 100 promil sınırının üstünde alkol oranı çıkan sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
