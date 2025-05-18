Bartın'da Aile İçi Silahlı Kavga: 3 Kişi Öldü, Cenaze Töreni Yapıldı

Bartın'da Aile İçi Silahlı Kavga: 3 Kişi Öldü, Cenaze Töreni Yapıldı
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Bartın'ın Kozcağız Beldesi'nde silahlı kavgada hayatını kaybeden karı koca ve oğlu, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cinayet zanlısı Mehmet Demirci gözaltına alındı.

Bartın'ın Kozcağız Beldesi'ne bağlı Demirciler mahallesinde aile içerisinde çıkan silahlı kavgada ölen karı koca ve oğlu dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kozcağı Beldesi Demirciler mahallesinde arazi kavgasında Mehmet Demirci (65); eniştesi Abdullah Demirci (55), kız kardeşi Havva Demirci (50) ve yeğeni Erhan Demirci'yi (35) tüfekle ateş ederek öldürmüştü.

Olayın ardından gözaltına alınan cinayet zanlısı Mehmet Demirci'nin adli makamlara çıkartıldığı öğrenilirken, aynı aileden olan Abdullah, Havva ve Erhan Demirci'nin cenazeleri dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Demirci ailesinin evinde Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından hayatlarını kaybeden aile bireyleri için helallik alındı. Cenazelerin evin önünden çıkarılışı sonrasında aile yakınlarının feryatları yürek burktu.

Mahalle camiindeki öğle namazının müteakiben kılınan cenaze namazının ardından karı, koca ve oğlu köy mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

Dualarla son yolculuğuna uğurlanan Demirci ailesinin cenaze törenine yoğun katılım olurken, mahalle girişine kadar uzun bir araç kuyruğu ise dikkat çekti. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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