Bartın'da Ağaç Budama İşi Facia ile Sonuçlandı
Bartın Çimento Fabrikasında ağaç budama yapan Erkan Öztürk, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bartın Çimento Fabrikasının bahçesinde budama yapan bir kişi kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Bartın Çimento Fabrikası bahçesinde ağaç budama işi yapan 52 yaşındaki Erkan Öztürk'ün kestiği ağaç üzerine devrildi.
Ağır yaralanan Öztürk, Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN