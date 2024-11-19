Üye Girişi
Haberler

Bartın'da Aç Kalan Su Samuru Yiyecek Ararken Görüntülendi

Bartın'da Aç Kalan Su Samuru Yiyecek Ararken Görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, aç kalan bir su samuru iş yerlerinde yiyecek ararken cep telefonu kameralarına yansıdı. Karadeniz'in Amasra sahillerinde avladığı balıkları yiyerek ziyafet çeken su samurunun o anları gülümsetti.

Bartın'da nesli tehdit altında olan su samurları cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüleriyle yüzleri gülümsetti

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde aç kalan bir su samuru karaya çıkarak, iş yerlerinde yiyecek aradı. Dükkan dükkan gezen su samurunun o anları cep telefonu ile görüntülendi.

Karadeniz'in Amasra sahillerindeki balık sürüsünün peşinden gelen su samuru ise avladığı balıkları afiyetle yedi. Dakikalarca avlanıp ziyafet çeken su samuru daha sonra ortadan kayboldu. Yüzleri gülümseten o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Elebaşı Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru

Davada bakanlık avukatının sorulmasını istemediği soru

 Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı

Her fırsatta "tasarruf" diyen Şimşek'i küplere bindirecek ihale
Putin 'nükleer yanıt' doktrinini onayladı

Putin imzaladı! Resmen nükleer savaş başlatabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bahar bu akşam var mı? 19 Kasım Bahar dizisi 25. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! 19 Kasım Salı Gelinim Mutfakta Yarışmasının Kazananı Kim Oldu? Jaguar logosunu değiştirdi mi? Jaguar'ın yeni logosu nasıl? SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ? 19 Kasım Spotify neden açılmıyor, sorun ne? ABD Merkez Bankası Aralık ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yeni banknotlar ne zaman çıkacak? Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 19 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te kim kazandı? 20 Kasım İstanbul hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl, yağmur yağacak mı? KPSS LİSANS BAZINDA SIRALAMA AÇIKLANDI! KPSS lisans yeni branş bazında sıralama sonuçları açıklandı mı? KPSS sorgulama ekranı! ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI! Öğretmen maaş zammı belli oldu mu? Ocak ayında öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.